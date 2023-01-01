Обнародован интересный факт о темной материи

Согласно новому рецензируемому исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, «темные фотоны» — гипотетические частицы, которые могут составлять темную материю — могут помочь объяснить, почему космические межгалактические нити горячее, чем предсказывает Стандартная модель физики.

Темные фотоны — это гипотетические частицы, которые могут образовывать темную материю, загадочное вещество, которое, согласно теории, составляет около 85% материи во Вселенной. В отличие от обычных фотонов, темные фотоны имеют массу, хотя она чрезвычайно мала, на двадцать порядков меньше, чем у электрона. Эти частицы могут взаимодействовать с обычными фотонами, позволяя темным фотонам преобразовываться в низкочастотные фотоны, которые могут нагревать «космическую паутину» даже в не очень плотных областях.

Соавтор исследования Маттео Виль объяснил в пресс-релизе, что «обычно космические нити использовались для исследования мелкомасштабных свойств темной материи, тогда как в этом случае мы впервые использовали данные межгалактической среды с низким красным смещением в качестве калориметра, чтобы проверить, достаточно ли всех известных нам процессов нагрева для воспроизведения данных. Мы обнаружили, что это не так: чего-то не хватает, что мы моделируем как вклад темного фотона».

Новое исследование, проведенное учеными из Ноттингемского университета, Тель-Авивского университета, Нью-Йоркского университета и Института фундаментальной физики Вселенной в Триесте, обеспечивает дополнительную поддержку теории о том, что темные фотоны составляют темную материю и могут служить первым наблюдением эффектов темной материи за пределами ее гравитационных эффектов.

Исследование проводится вскоре после того, как китайская и российская нейтринные обсерватории обнаружили сверхэнергетические частицы, изучающие самый яркий из когда-либо зарегистрированных гамма-всплесков , известный как GRB 221009A. Одна из теорий того, как энергичные частицы попали сюда, состоит в том, что они были преобразованы в «аксионоподобные частицы». Аксионы — это легкие частицы, которые могут составлять темную материю, вещество, которое теоретически составляет большую часть Вселенной. Частицы также могут объяснить проблемное свойство кварков.

Согласно журналу Quanta, частица, подобная аксиону, могла быть получена из высокоэнергетической фотографии, на которую повлияли сильные магнитные поля вокруг взрывающейся звезды, вызвавшей гамма-всплеск. Частица затем превратилась бы обратно в фотон, когда она взаимодействовала с магнитными полями в нашей галактике.

Ученые надеются обнаружить темные фотоны в данных, собранных FASER, что поможет показать, как темная материя взаимодействует с обычными атомами и другой материей во Вселенной посредством негравитационных сил.

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