Один из пользователей TikTok решил собрать многомиллионную армию лягушек

Биологи, эксперты и социальные сети обеспокоены опасной для окружающей среды миссией блогера из TikTok по созданию «самой большой армии лягушек в истории».

Биологи обеспокоены стремлением пользователя TikTok создать «самую большую армию лягушек в истории», принеся на свой задний двор около 1,4 миллиона лягушачьих яиц, как они утверждают.

Пользователь TikToker под ником @thinfrog начал свое приключение с земноводными, когда «заметил какие-то яйца в мелком пруду» и решил вывести их, чтобы «узнать, что это такое», как показано в первом видео профиля, опубликованном в феврале.

С момента публикации видео @thinfrog набрал более двух миллионов подписчиков за чуть более пяти месяцев на TikTok, по состоянию на июль.

В последующие месяцы ТикТокер снимал, как лягушачьи икринки вырастают из головастиков в лягушек, и поделился будущими планами по созданию «гигантского пруда для 10 миллионов лягушек».

Тиерра Карри, биолог по охране природы из Центра биологического разнообразия в Аризоне, рассказала Guardian, что, по ее мнению, TikToker создал «переносчика болезней и инвазивных видов».

@thinfrog no more going in the garden this year and the neighbors because the gardens took over by my giant frog army ♬ RAVE — Dxrk ダーク

«Это заставляет меня содрогаться», — призналась она. «Вместо того чтобы помочь, они на самом деле вредят животным, которых выпускают, и всем животным в той среде, в которую они их выпускают».

Выходка «ТикТокера», как назвала его биолог, может быть незаконным. Хотя правовая защита амфибий варьируется в разных странах мира, по ее словам, в случае переселения человеком диких животных в вашем регионе всегда следует звонить в местное управление по охране дикой природы.

Курсор ранее писал, что самый известный пес Украины завел TikTok. Пес Патрон, который в начале войны получил огромную популярность в Украине и во всем мире и помогал ВСУ в разминировании, начал набирать популярность в TikTok.