Океаны приобретают новый оттенок в разных частях Земли - экологи

Исследователи обрабатывали спутниковые данные за два десятилетия и пришли к выводу, что 56% поверхности океана зеленее, чем это было до начала века.

Большая часть океанов Земли изменила цвет за последние 20 лет. Темно-синий цвет, так часто изображенный на открытках, исчезает, особенно в тропиках. Причина - деятельность человека.

Об этом говорится в новом исследовании, результаты которого публикует портал phys.org.

«В целом океаны в низких широтах стали зеленее последних 20 лет», — говорится в отчете исследователей.

Открытие подтвердило то, чего долго боялась соавтор исследования, старший научный сотрудник и специалист по моделированию климата в Массачусетском технологическом институте (США) Стефани Дуткевич.

"Я проводила симуляции, которые годами сообщали мне, что эти изменения цвета океана произойдут. Увидеть, как это происходит на самом деле, не удивительно, а пугает. И эти изменения согласуются с изменениями климата, вызванными человеком", - отметила ученый.

Цветопередача была обнаружена, когда исследователи обрабатывали спутниковые данные за два десятилетия. В конце концов они пришли к выводу, что 56% поверхности океана зеленее, чем это было до начала века.

«Мы не знаем, что влечет за собой эту тенденцию. Это может быть растворенный органический материал, изменения в типе и количестве фитопланктона. Все эти аспекты могут повлиять на цвет океана», – сказал соавтор исследования Эммануэль Босс.

Как сообщал Курсор, ученые определили, какой океан является самым старым и глубоким в мире.

Также мы писали о том, что ученые исследовали дно Тихого океана и обнаружили там пять тысяч видов существ, которые ранее были неизвестны науке. Они назвали это место «удивительным», потому что несмотря на холод и темноту, там продолжает развиваться жизнь.

Также Курсор информировал о том, что поверхность океана сейчас настолько горячая, что побила все рекорды с начала спутниковых измерений. Отчасти причиной тому является глобальное потепление.