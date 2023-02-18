Онколог рассказал, какая ошибка может довести до рака даже здорового человека

К развитию опасных заболеваний, в том числе рака, может привести игнорирование базовых потребностей организма. Часто пусковым механизмом развития рака является чрезмерное истощение и сильные стрессы.

Об этом рассказал известный врач-онколог и хирург Иван Карасев.

К базовым потребностям специалист относит полноценный сон, не менее 8 часов в день. Также сюда стоит добавить полноценное питание с обилием полезных продуктов растительного происхождения, ежедневная физическая активность, а также полноценный отдых.

Поскольку физическое и эмоциональное истощение может дать толчок к развитию болезней, врач рассказал несколько эффективных правил для восстановления организма и призвал строго им следовать.

Прежде всего, запомните, что в выходные вы должны отдыхать, это не время для работы. Онколог подчеркнул, что порой люди недооценивают это правило и полагают, что выполнение даже мелких задач не способны отнять их выходные. Кроме того, он порекомендовал контролировать рацион изо дня в день и свести к минимуму снэки, фаст-фуд, консервы и полуфабрикаты. Обязательно высыпайтесь каждый день, а не только на выходных.

Ранее Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.