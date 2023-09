Опасность соли: как чрезмерное употребление отражается на организме

Соль необходима нашему организму, но для слаженной работы ему достаточно всего четверти чайной ложку. Это дозу большинство превышает в несколько раз.

Об этом пишет ресурс Eat This, Not That.

Высокое давление часто является прямым следствием злоупотребления солью. После попадания в кровь натрий становится губкой для воды. Когда в кровь поступает больше воды, объем жидкости увеличивается, а давление на стенки кровеносных сосудов увеличивается. Гипертония считается тихим убийцей, поскольку у нее очень мало симптомов, которые люди могут заметить своевременно, чтобы начать лечение.