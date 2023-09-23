Опасность соли: как чрезмерное употребление отражается на организме

Соль необходима нашему организму, но для слаженной работы ему достаточно всего четверти чайной ложку. Это дозу большинство превышает в несколько раз.

Соль является важным повседневным продуктом. Натрий, который входит в ее состав, является одним из основных электролитов, который необходим организму для полноценной работы. Но беда в том, что большинство современных людей в разы преышают необходимую норму. А это влечет за собой целый ряд проблем со здоровьем.

Высокое давление часто является прямым следствием злоупотребления солью. После попадания в кровь натрий становится губкой для воды. Когда в кровь поступает больше воды, объем жидкости увеличивается, а давление на стенки кровеносных сосудов увеличивается. Гипертония считается тихим убийцей, поскольку у нее очень мало симптомов, которые люди могут заметить своевременно, чтобы начать лечение.

Об этом пишет ресурс Eat This, Not That .

Появление отеков и вздутие живота возникают из-за задержки жидкости. У многих людей после чрезмерного употребления соленых продуктов возникает отечность лица, рук и ног.

Соль усиливает мигрень, что также связано с изменением состава жидкости в организме. Это подтвердили многочисленные исследования.

Чрезмерное употребление соли увеличивает риск деменции. Сосудистая деменция является второй по распространенности формой деменции среди пожилых людей. Любой фактор образа жизни, отрицательно влияющий на функцию сосудов и связанный с болезнями сердца, повышает риск потери памяти и когнитивных способностей, связанных с сосудистой деменцией.

Набор веса - еще одно неприятное последствие. Исследования показывают, что существует прямая связь между диетами с высоким содержанием натрия и избыточным весом и ожирением независимо от употребляемых калорий и качества этих калорий.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.