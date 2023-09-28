Среди наиболее опасных нарушений в работе сердца, увеличивающих риск смертельного исхода, выделяются сердечные приступы.

Медики утверждают, что регулярное потребление спаржи может уберечь от развития смертельных нарушений сердца, включая инфаркт миокарда.

Об этом информирует Medical News Today.

Эксперты говорят, что зачастую возникновение сердечных приступов связано с нарушениями нормального кровообращения. В результате миокард не получает должного питания", что может вызвать серьезные сбои в работе сердца, часто смертельные для человека. В частности, ишемическая болезнь сердца, характеризующаяся накоплением жировых отложений в артериях, способствует резкому снижению количества крови, которое должно доходить до сердца.

Специалисты определили лучший овощ для защиты от подобных нарушений. Они утверждают, что регулярное употребление спаржи может стать ключом к защите от смертельного состояния. Пользу овоща ученые объясняют его насыщенностью фолиевой кислотой (спаржа опережает все остальные овощи по ее содержанию). Этот компонент предотвращает накопление в организме аминокислоты, известной как гомоцистеин. Ученые объясняют, что люди с высоким уровнем гомоцистеина подвергаются более высокому риску развития сердечных приступов и инсультов.

Спаржа также насыщена клетчаткой, эффективно борющейся с холестериновыми отложениями в сосудах. Благодаря этому она снижает риски высокого кровяного давления и ишемии.

Спаржа содержит также много других полезных веществ - витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, магний, каротин, тиамин. Благодаря такому составу овощ регулирует свертываемость крови, предотвращает образование тромбов. Спаржа также оказывает повышает иммунитет и выносливость организма.

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