Медики утверждают, что регулярное потребление спаржи может уберечь от развития смертельных нарушений сердца, включая инфаркт миокарда.
Об этом информирует Medical News Today.
Эксперты говорят, что зачастую возникновение сердечных приступов связано с нарушениями нормального кровообращения. В результате миокард не получает должного питания", что может вызвать серьезные сбои в работе сердца, часто смертельные для человека. В частности, ишемическая болезнь сердца, характеризующаяся накоплением жировых отложений в артериях, способствует резкому снижению количества крови, которое должно доходить до сердца.
Специалисты определили лучший овощ для защиты от подобных нарушений. Они утверждают, что регулярное употребление спаржи может стать ключом к защите от смертельного состояния. Пользу овоща ученые объясняют его насыщенностью фолиевой кислотой (спаржа опережает все остальные овощи по ее содержанию). Этот компонент предотвращает накопление в организме аминокислоты, известной как гомоцистеин. Ученые объясняют, что люди с высоким уровнем гомоцистеина подвергаются более высокому риску развития сердечных приступов и инсультов.
Спаржа также насыщена клетчаткой, эффективно борющейся с холестериновыми отложениями в сосудах. Благодаря этому она снижает риски высокого кровяного давления и ишемии.
Спаржа содержит также много других полезных веществ - витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, магний, каротин, тиамин. Благодаря такому составу овощ регулирует свертываемость крови, предотвращает образование тромбов. Спаржа также оказывает повышает иммунитет и выносливость организма.
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