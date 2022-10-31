Полярники показали драку пингвинов, которая началась из-за кражи

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» зафиксировали на видеокамеру «разборки» между двумя пингвинами.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр Украины.
Конфликт между животными начался из-за того, что один из них украл у другого камни, использующиеся для строительства гнезда. Сперва владелец украденного «стройматериала» оставался спокойным и сделал вид, что его «преступления» не заметили.
«Но так бывает не всегда. Иногда за кражу камней можно получить хорошую порку. Такой момент как раз и снял наш биолог Сергей Гоголь во время традиционной работы по исчислению гнезд пингвинов», – сказано в сообщении.
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