Полярники показали драку пингвинов, которая началась из-за кражи

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» зафиксировали на видеокамеру «разборки» между двумя пингвинами.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр Украины.

Конфликт между животными начался из-за того, что один из них украл у другого камни, использующиеся для строительства гнезда. Сперва владелец украденного «стройматериала» оставался спокойным и сделал вид, что его «преступления» не заметили.

«Но так бывает не всегда. Иногда за кражу камней можно получить хорошую порку. Такой момент как раз и снял наш биолог Сергей Гоголь во время традиционной работы по исчислению гнезд пингвинов», – сказано в сообщении.