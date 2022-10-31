Полярники показали драку пингвинов, которая началась из-за кражи

13:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

По словам исследователей, порой за кражу камней «можно получить хорошую порку».

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» зафиксировали на видеокамеру «разборки» между двумя пингвинами.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр Украины.

Конфликт между животными начался из-за того, что один из них украл у другого камни, использующиеся для строительства гнезда. Сперва владелец украденного «стройматериала» оставался спокойным и сделал вид, что его «преступления» не заметили.

«Но так бывает не всегда. Иногда за кражу камней можно получить хорошую порку. Такой момент как раз и снял наш биолог Сергей Гоголь во время традиционной работы по исчислению гнезд пингвинов», – сказано в сообщении.

 

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Допис, поширений НАНЦ

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