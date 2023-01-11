Последние восемь лет были самыми теплыми в истории наблюдений – климатологи

За последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.

Последние восемь лет были самыми теплыми на Земле за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили в Службе мониторинга климата Европейского союза, информирует RFI.

Отмечается, что 2022 год, когда произошел ряд беспрецедентных природных катаклизмов, стал пятым теплым годом с начала ведения записей в 19 веке. Сейчас самыми жаркими годами по всему миру являются 2016, 2020, 2019 и 2017 годы в порядке убывания.

Пакистан и Северная Индия в прошлом году пострадали от двухмесячного весеннего зноя, когда температура превысила 40°C. После этого треть Пакистана охватили наводнения.

Во Франции, Великобритании, Испании и Италии фиксировали новые рекорды средней температуры, а Европа в целом пережила второй самый жаркий год за всю историю. При этом на континенте наблюдалась сильная засуха.

За последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.

На Ближнем Востоке, в Китае, Центральной Азии и Северной Африке также наблюдалось беспрецедентное тепло в 2022 году. В полярных регионах Земли в прошлом году также зафиксированы рекордно высокие температуры.

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