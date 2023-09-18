Пранкер полностью обмазал элитную кухню родителей слоем шоколадной пасты – забавное видео

Пранкер из Австралии Кай Андерсон обмазал все поверхности дизайнерской кухни своих родителей шоколадной пастой.
Мужчина решил превратить роскошную бело-черную кухонную зону с новенькой мебелью в своего рода катастрофу, использовав для этого шоколад. Лакомством он покрыл даже чайник.
В ролике заметно, что он предварительно наложил на поверхность пищевую пленку, чтобы потратить на уборку меньше сил и времени. О реакции родителей он пока что не рассказал.
@kaihspeakup
I always wanted a nutella house
Несколько ранее он провел похожий эксперимент с кухней, но вместо шоколада использовал мармеладные конфеты.
@kaihspeakup
Fire in the hole!
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