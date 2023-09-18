Меню
Все разделы

Пранкер полностью обмазал элитную кухню родителей слоем шоколадной пасты – забавное видео

18:39, Сегодня
Интересные факты
шоколад фото
Фото: Unsplash
Под "раздачу" попал даже чайник.

Пранкер из Австралии Кай Андерсон обмазал все поверхности дизайнерской кухни своих родителей шоколадной пастой.

Мужчина решил превратить роскошную бело-черную кухонную зону с новенькой мебелью в своего рода катастрофу, использовав для этого шоколад. Лакомством он покрыл даже чайник.

В ролике заметно, что он предварительно наложил на поверхность пищевую пленку, чтобы потратить на уборку меньше сил и времени. О реакции родителей он пока что не рассказал.

@kaihspeakup

I always wanted a nutella house

Несколько ранее он провел похожий эксперимент с кухней, но вместо шоколада использовал мармеладные конфеты.

@kaihspeakup

Fire in the hole!

Также "Курсор" сообщал, что в TikTok распространяются жуткие видео с умершими детьми, которые "рассказывают" о своей смерти.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white