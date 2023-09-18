Пранкер полностью обмазал элитную кухню родителей слоем шоколадной пасты – забавное видео

Под "раздачу" попал даже чайник.

Пранкер из Австралии Кай Андерсон обмазал все поверхности дизайнерской кухни своих родителей шоколадной пастой.

Мужчина решил превратить роскошную бело-черную кухонную зону с новенькой мебелью в своего рода катастрофу, использовав для этого шоколад. Лакомством он покрыл даже чайник.

В ролике заметно, что он предварительно наложил на поверхность пищевую пленку, чтобы потратить на уборку меньше сил и времени. О реакции родителей он пока что не рассказал.