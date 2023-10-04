Психологи рассказали, как быть бодрым с самого утра - простые правила

По утрам многие люди чувствуют себя слабыми и безжизненными, даже если, казалось бы, хорошо выспались.

Эксперт в области психологии и консультаций в области здравоохранения Сью Пикок предоставила советы о том, как начать утро с чувством бодрости и энергии.

Об этом пишет Pixel.

Психолог объясняет, что при подъеме по будильнику мозг человека обычно находится в промежуточном состоянии или, другими словами, ощущает инерцию сна. Если вы привыкли использовать пять или даже десять будильников утром, это может только усугубить ощущение усталости. Совет эксперта - постепенно изменить эту привычку и отказаться от многократных повторений будильника.

Чтобы получить дополнительный заряд бодрости, рекомендуется сразу после пробуждения включить свет и открыть шторы. Кроме того, рассмотрите возможность ежедневного приема витамина D в качестве добавки (предварительно проконсультировавшись с врачом и сдав анализы, чтобы избежать передозировки). Вечером старайтесь проводить меньше времени перед экранами телефона и компьютера, а в идеале воздерживайтесь от них за час до сна. Также рекомендуется начинать утро с небольших упражнений, чтобы поднять энергию.

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