Сколько раз в день нужно принимать душ - ответ медиков

От этого зависит ваше здоровье.

Универсального ответа на вопрос как часто принимать душ нет, но у дерматологов есть немало советов, которые помогут вам понять, как часто это нужно делать и что будет, если вы перестараетесь с приемом душа или наоборот – будете недостаточно его принимать.

Об этом пишет "Live Strong".

Доктор медицинских наук, профессор клинической дерматологии в университете Северной Каролины Бет Гольдштейн отмечает, что прием души зависит от вашего образа жизни. Некоторым людям достаточно принимать душ несколько раз в неделю, а другим лучше мыться каждый день.

Недостаточно частое мытье тела может привести к неприятному запаху. Чем реже вы принимаете душ, тем больше вероятность того, что накапливающиеся на вашем теле бактерии и грязь будут вызывать неприятный запах.

"Дрожжевые и некоторые грибковые инфекции могут развиваться под грудью, на животе или в паху", – отметила дерматолог Бет Гольдштейн.

Принятие душа несколько раз в день может повысить риск сухости и зуд кожи. Кожа может начать трескаться, что облегчит проникновение бактерий через кожу и может вызвать инфекции.

Использование слишком много геля для душа может нарушить нормальный баланс полезных бактерий, обитающих на поверхности кожи.

Напомним, ученые выяснили, почему нельзя принимать душ во время непогоды.