Сколько соли можно употреблять в день, чтобы не загубить здоровье

Соль — основной источник натрия, но злоупотреблять им нельзя, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Медики говорят, что важно не только ограничить соль, но и избегать продуктов с большим содержанием этого продукта.

Об этом сообщила диетолог Татьяна Пасека в Instagram.

По словам эксперта, не стоит отказываться полностью от соли, ведь это природный продукт и его нужно употреблять ограниченно. В день разрешено максимум 5 гр — примерно 1 чайная ложка.

Диетолог назвала список продуктов, содержащих скрытую соль. Это хлеб, сухарики, чипсы и орешки и полуфабрикаты — сардельки и колбасы. Кроме того, много соли в консервах

Эксперт советует выбирать морскую соль. Такая соль хорошего качества содержит большое количество важных минералов для организма. Для восполнения дефицита йода также используйте морские водоросли, фейхоа и морскую рыбу. Йодированная соль тоже хороша, но йод очень нестабильный при термообработке. При выборе соли следует смотреть на состав и выбирать более богатый минералом продукт.

Специалист отмечает, что диета с низким содержанием соли или вообще бессолевая может быть очень вредна. Натрий необходим для организма, он является важным в образовании соляной кислоты и необходим для работы фермента карбоангидразы, которая регулирует кислотность.

Бессолевая диета может вызвать отеки, проблемы с нервной системой, головную боль, гипоацидность — пониженную кислотность желудочного сока.

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