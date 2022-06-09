В июле на небе можно будет увидеть след гигантской вспышки кометы

След вспышки кометы Холмса уже можно было наблюдать в 2014—2015 годах. Однако тогда условия отражения частицами солнечного света сильно менялись. Возможно, в этом году любителям астрономии повезет больше. Наблюдать ее можно будет с конца июля в созвездии Пегаса.

В июле наша планета будет проходить через пылевой след от вспышки кометы 17P/Holmes. Комета вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Время от времени она вспыхивает. Причину ученые еще не выяснили.

Однако в июле жители северного полушария Земли смогут увидеть на ночном небе облако, которое по своему виду напоминает песочные часы. Именно этот объект – след гигантского выброса из кометы.

Примечательно, что выброс состоялся еще в 2007 году.

Что касается причин выбросов, то есть предположение, что дело во льду. Он переходит из аморфного состояния в кристаллическое, а потому сильно вырастает давление.

Ранее Курсор сообщал, что ученые показали удивительное скопление звезд Liller 1.

Кроме того, мы писали, что NASA и SpaceX расширяют сотрудничество. Американское аэрокосмическое агентство NASA заявило об изменениях контракта с компанией Илона Маска SpaceX. В него добавятся еще пять пилотируемых полётов. SpaceX сейчас обладает монополией, став единственным американским оператором по отправке на орбиту астронавтов.

Еще напомним, что ученые заявили, что инопланетяне могут передвигаться в космосе на планетах-сиротах. Так, на планетах сиротах также могут быть океаны, в которых могут обитать живые организмы. Также там могут жить и разумные организмы.