Стало известно, почему древние жители Перу красили черепа своих предков в красный цвет

Недавнее исследование изучает явление, когда древние люди, жившие в долине Чинча в Перу, наносили красную краску на черепа своих умерших предков. Ученые, проводившие исследование, опубликовали его в рецензируемом Journal of Anthropological Archaeology.

Раскрашенные останки были найдены в chullpas, которые в исследовании описываются как «надземные и подземные погребальные сооружения, которые имеют отверстия и содержат несколько человек». Чулльпы использовались для захоронения еще с 1000 г. н.э. Их использование продолжалось до 1825 г. н.э.

Анализ красок показал, что на кости наносились пигменты, в основном состоящие из гематита и охры киновари. Это было сделано в какой-то момент после скелетирования тел. Пигмент был протестирован на 38 различных образцах, включая более двух десятков черепов.

Краску наносили на самых разных лиц: мужчин, женщин и детей. На некоторых раскрашенных останках были видны следы травм, в то время как у других были удлиненные черепа, явление, нередкое для того времени и места, где жили люди.

Однако различия между людьми, получившими и не получившими посмертный пигмент, по-видимому, являются показателем классовой иерархии. «Красный пигмент служил социальным идентификатором, который материализовал различия между мертвыми, о чем свидетельствует относительно небольшое количество людей, в основном взрослых и мужчин, носящих пигмент», — пишут ученые в исследовании.

Кроме того, тип используемого пигмента отличал людей еще больше. Например, краска на основе киновари, вероятно, указывала на более высокий класс, чем гематитовые краски. Акт нанесения краски также свидетельствует об очень социальном процессе умирания. Добавление краски к черепам приводило умерших к новому виду существования. Это приводило новое существо к их физическому и духовному состоянию.

По словам ученых, что они «интерпретируют нанесение красного пигмента на человеческие останки как часть длительного процесса социального умирания, который изменил онтологический статус мертвых и способствовал развитию социальных различий и групповой идентичности». Такой процесс, когда социальные практики включают в себя останки давно умерших родственников, «может привести к трансформации живого существа в« новую сущность с новым типом существования».

Но было и другое применение для обработки скелетированных останков. Исследователи полагают, что раскрашивание скелетов играло роль духовной защиты от колониального европейского влияния. Судя по всему, опасения вызывали угрозы умершим осквернения и грабежей со стороны европейцев. Считалось, что применяемые пигменты помогают защититься от этого. Фактически, некоторые окрашенные останки были помещены поверх других неокрашенных останков в попытке защитить их.