Стоматолог рассказал, можно ли самостоятельно удалять зубной камень

Специалист объяснил, какие могут быть последствия.

Если вы замечаете зубной камень и хотите убрать его самостоятельно в домашних условиях, вам категорически не рекомендуется это делать.

Об этом пишет "Live Strong".

Налет на зубах можно легко удалить с помощью щетки и нити, но зубной камень, который образуется из твердевшего налета, практически невозможно безопасно удалить самостоятельно.

Самостоятельное удаление зубного камня может привести к повреждению зубов и тканей десен. Профессиональные стоматологи используют специальные инструменты, чтобы безопасно счистить зубной камень с зубов, особенно вокруг десен. Попытка использовать острые предметы, например, металлические зубочистки, может привести к травмам и инфекциям.

Кроме того, самостоятельное удаление зубного камня может повредить эмаль – защитное покрытие зуба. Эмаль защищает зубы от кариеса и чувствительности. Поцарапывание эмали может способствовать скоплению еще большего зубного налета и образованию большего зубного камня.

Чтобы предотвратить образование зубного камня, регулярно следите за гигиеной полости рта и чистите зубы дважды в день. Если у вас есть проблемы с зубами или зубным камнем, обратитесь к стоматологу для профессиональной помощи.

До этого врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять перед чисткой зубов.