Тайна Бермудского треугольника – ученые попытались найти объяснение

Эти воды стали синонимом неопределенности и опасности, эксперты до сих пор спорят о происходящем в смертельной зоне.

Бермудский треугольный считает аномальной зоной в Атлантическом океане, в которой таинственным образом пропадают лодки и корабли. По разным оценкам, там исчезло более 20 судов, многие из которых так и не были найдены.

Об этом пишет Mirror.

Как известно, зона Бермудского треугольника расположена в Северной Атлантике, рядом со знаменитыми тремя точками: Флориды, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Эти воды стали синонимом неопределенности, опасности и, наконец, смерти.

Ученые отмечают, что Бермудский треугольник известен своей склонностью к сильным атлантическим тропическим штормам, которые могут разрушать даже самые крепкие корабли. В то же время течение Гольфстрим может вызвать неожиданные и очень резкие изменения погодных условий, что нередко имело роковые последствия.

Более того, из-за значительного количества крупных островов в Карибском море существует множество участков мелководья, что может стать кошмаром для судоходства. Есть также свидетельство того, что Бермудский треугольник – это место, где "магнитный" компас иногда указывает на "настоящий" север, а не на "магнитный" север.

"Курсор" писал ранее, что исследователи обнаружили на дне Эгейского моря британскую субмарину, которая пролежала там целых 80 лет.