Ученые назвали продукт, отказ от которого снижает риск заболеваний сердца

В большом количестве этот продукт может навредить здоровью.

Ученые из Университета Кенпук в Южной Корее с помощью исследования определили, что питание, в котором содержится минимум соли, помогает на 20 процентов снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Об этом сообщает Британский фонд сердца.

Специалисты провели масштабный анализ данных состояния здоровья 500 тысяч британцев и выяснили, что люди, которые никогда не добавляли в пищу соль, на 18 процентов реже страдали фибрилляцией предсердий и других сердечных болезней, по сравнению с тем, кто постоянно употреблял популярную специю.

Профессор Джеймс Лейпер отметил, что результаты этого исследования являются напоминаем о том, что в день рекомендуется употреблять не более 6 граммов соли (около чайной ложки), а повышенное употребление специи может привести к ряду нарушений.

"Курсор" писал ранее, что соль нужна нашему организму для обеспечения правильного метаболизма, она также содержит ценные минералы и потому полностью исключать соль из рациона нельзя. Однако ее переизбыток может негативно отразиться на здоровье и даже привести к сбоям в работе ряда органов.

Еще мы писали, что специи и пряности не только улучшают вкус блюд, но и служат эффективной профилактикой множества болезней. А потому их обязательно стоит включать в свой рацион.

Напомним, что ученые из США и Канады после ряда исследований предложили вариант избавления от висцерального жира с помощью жгучих специй – имбиря или острого перца чили.