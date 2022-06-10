Ученые обнаружили окаменелости динозавра, жившего более 98 миллионов лет назад

Группа египетских исследователей обнаружила окаменелости одного из гигантских плотоядных динозавров, живших в Египте более 98 миллионов лет назад, в районе, который сегодня известен как оазис Бахария, в западной пустыне Египта. Обнаруженный динозавр очень похож на знаменитого динозавра T-Rex.
Во время совместной поездки исследователей из Центра ископаемых позвоночных Университета Мансура и Министерства окружающей среды Египта группа обнаружила окаменелое позвоночное, покрытое твердыми железными и песчаными отложениями в оазисе Бахария.
Ранее Курсор писал, что эксперименты на Большом адронном коллайдере обнаружили отклонения от Стандартной модели. Это признаки так называемой Новой физики — всеобъемлющей теории, которая должна максимально полно описывать нашу Вселенную.