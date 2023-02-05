Ученые объяснили, почему у человека снижается температура тела

Ученые из Стэнфорда проанализировали данные о средней температуре тела человека 150 лет назад и выяснили, что показатели имеют тенденцию к снижению.

Еще 150 лет назад средняя температура тела составляла 37 градусов Цельсия. Исследование ученых из Стэнфорда позволило выделить один необычный фактор влияния, который мог спровоцировать такие изменения.

Об этом говорится в материале портала eLife.

При ознакомлении с данными пациентов, которых госпитализировали с сепсисом, эксперты заметили интересную реакцию организма на инфекцию: температура тела повышалась.

Команда проанализировала образцы 116 больных и обнаружила, что изменение микробиома коррелировало с изменением температуры. Так что причина, вероятно, кроется в кишечных микробах. Связь с бактериями и температурой тела подтвердили эксперименты на мышах.

Виновниками этого процесса считаются бактерии типа Firmicutes, которые чаще всего вызывали высокую температуру. Они не являются вредителями, а, наоборот, производят важные вещества для роста и здоровья организма. В поле ответственности этих микроорганизмов также обмен веществ.

Параллельное тестирование здоровых грызунов с бактериальным микробиомом и без него позволило понять, что температура тела была ниже базового уровня.

В настоящее время исследователям необходимы дополнительные эксперименты по разработке модификации кишечного микробиома, что поможет специально влиять на температуру тела. Это может стать ключом для лечения разных инфекционных заболеваний.

Как сообщал Курсор, в NASA определили максимальную температуру, которую способен выдержать человек. Люди не могут выжить при одновременно экстремально высокой температуре и влажности, поскольку нарушаются процессы терморегуляции в организме.

Однако температура в 35 °С согласно показателям влажного термометра не вызовет моментальную смерть, человек будет испытывать тяжелые последствия не менее 3 часов, прежде чем умрет.

Также Курсор писал о том, что температуру тела до 38 градусов при легком течении коронавируса не следует сбивать, если пациент переносит ее нормально.