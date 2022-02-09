Ученые определили размер самой большой кометы в истории наблюдений

Комета Бернардинелли-Бернштейна была впервые замечена ещё в 2014 году в рамках Обзора темной энергии (DES).

Астрономы из Парижской обсерватории и Андалузского астрофизического института подтвердили, что комета C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна, из облака Оорта, является самой большой кометой из когда-либо наблюдавшихся.

Об этом пишет N+1.

С помощью наземного радиотелескопа ALMA астрономы смогли уточнить альбедо и диаметр ядра гигантской кометы. Оказалось, что C/2014 UN271 действительно крупный — его диаметр оценили в 137 километров. Само ядро отражает только 5% падающего света из-за присутствия органического материала или сульфидов.

Наблюдения были проведены 8 августа 2021 года, когда комета находилась на расстоянии 20 астрономических единиц от Солнца. Их целью было определить диаметр и альбедо объекта. Подобные исследования проводились ранее в оптическом диапазоне, когда диаметр ядра был оценен в 150 километров, что стало рекордом.

В данной работе окончательное значение диаметра ядра составило 137±17 километров, а геометрическое альбедо — 5,3±1,2%. Эти результаты подтверждают, что C/2014 UN271 является самой большой кометой и самым крупным небесным объектом в облаке Оорта.

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