Ученые превратили смертоносное насекомое в систему доставки вакцины

В Великобритании проводятся клинические испытания системы, предназначенной для использования комаров для доставки вакцин.

Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine.

Согласно документу, ученые смогли генетически модифицировать паразитов для доставки вакцин против малярии из-за укусов комаров.

Как пишет издание, чтобы получить желаемый эффект от комаров ученые загрузили их генетически модифицированными паразитами, известными как Plasmodium falciparum. В результате получилась тысяча «маленьких летающих шприцев».

В то же время наибольшей проблемой использования комаров для доставки вакцин против малярии является эффективность. Согласно результатам исследования, 14 из 26 участников, заболевших малярией, заразились ею. Это значит, что система доставки вакцины от комаров эффективна всего на 50 процентов.

«Но это не значит, что это была ошибка – это просто означает, что нужно внести некоторые улучшения. Важно также понимать, что ученые также не намерены выпускать стаи генетически модифицированных комаров», — говорится в материале.

Отмечается, что ученые хотят использовать комаров для доставки вакцин более контролируемым способом. Так, исследователи сообщили, что выпуск огромного количества этих комаров является интригующим предложением, но это «подняло бы очень глубокие вопросы о медицинском согласии и биоэтике».

Как сообщал Курсор, исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.

Курсор писал ранее, что Pfizer начала разработку вакцины против подвариантов «Омикрона».