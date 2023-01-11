Ученые рассказали, чем грозит человечеству вымирание паразитов

Сокращение количества существ, паразитирующих на других, ранее считалось скорее положительным, нежели отрицательным моментом. Но, как выяснилось, это уже устаревший взгляд на вещи, который не отображает истинную картину современных реалий. Так считают ученые.

По их мнению, даже паразиты иногда нуждаются в защите, сообщает Science Alert.

Во втором по величине эстуарии в США учеными было зафиксировано массовое вымирание морских организмов, живших за счет хозяев, на которых они паразитировали.

Специалистами из Вашингтонского университета установлен тот факт, что за минувшие 140 лет (с 1880 по 2019 год), в Пьюджет-Саунде численность снизилось на 38 % за каждый градус по Цельсию повышения температуры поверхности моря.

Данное исследование включает в себя самый большой и длинный набор информации о численности паразитов, имеющихся где-либо в мире. Его результаты оказались значительно хуже, нежели предполагали некоторые защитники природы.

Оказалось то, что без паразитов не удастся сохранить пищевые цепочки в эталонном виде. Разрыв же пищевых цепочек чреват дальнейшими мутациями со стороны всех тех, кто населяет планету Земля. И это, по мнению экспертов, только вопрос времени.

Ранее Курсор писал о том, что специалистам удалось найти подавляющие COVID-19 микроорганизмы. Ими оказался один из подвидов пробиотиков, который способен останавливать развитие болезни.

Такого рода открытие фактически означает, что ученые имеют все шансы создать такой пробиотик, который одновременно будет и подавлять размножение COVID-19, и положительно влиять на пищеварительную систему человека.

Также Курсор сообщал об одному из научных открытий, благодаря которому удалось определить, когда зародилась жизнь на Земле.