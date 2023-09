Ученые рассказали, что будет с организмом при ежедневном употреблении чая

Эта информация будет полезна для любителей этого напитка.

Чай является одним из самых распространенных напитков в мире, но специалисты взялись выяснить, можно ли пить слишком часто, и какие от этого будут последствия для здоровья.

Об этом пишет ресурс Eat This, Not That.

По словам врачей, определенные чаи, такие как черный чай, зеленый чай и чай из гибискуса связывают с улучшением здоровья сердца. Они могут помочь снизить кровяное давление, снизить уровень плохого холестерина и улучшить общую сердечно-сосудистую функцию.

Кроме того, полезно употреблять зеленый чай, поскольку он может стимулировать мозг. Еще он особенно положительно влияет на регуляцию обмена веществ, что также прямо коррелирует с контролем уровня глюкозы и контролем веса. Исследование показало, что это также касается больных диабетом.

Чаи с кофеином также могут обеспечить легкий заряд энергии и улучшить внимание и когнитивные функции. А вот ромашковый чай специально используется для сна и успокаивающих целей. Вместе с тем ученые обнаружили, что свойства зеленого и черного чая могут оказать огромное влияние на снижение воспаления эритроцитов.

Ранее "Курсор" писал о том, что медики объяснили, чем опасен чай. Чай является одним из наиболее распространенных напитков на планете. Однако необходимо строго соблюдать умеренность и избегать чрезмерного потребления, так как это может негативно повлиять на организм.