Ученые рассказали, как снизить риск развития рака на 61%

В ходе масштабного исследования было выявлено, что сочетание витамина D, масел омега-3 и физических упражнений оказывает значительное влияние на общее состояние здоровья. Витамин D может замедлить рост раковых клеток, а омега-3 имеет потенциал для подавления мутаций в нормальных клетках.

Помимо этого, физические упражнения улучшают иммунную систему и снижают воспаление. Регулярные физические нагрузки помогут не только укрепить иммунитет, но и снизить вес, улучшив состояние сердечно-сосудистой системы.

Исследование было проведено под руководством доктора Хайке Бишофф-Феррари и команды исследователей из Цюрихского университета. Доктор Бишофф-Феррари отметила, что целью их работы было проверить эффективность комбинированных методов профилактики рака, объединяя преимущества различных стратегий здоровья. Аналогичные подходы уже используются в современных методах лечения рака для блокирования нескольких путей развития болезни.

Важно также отметить, что сбалансированное питание имеет большое значение в снижении риска рака. Медицинские рекомендации включают в себя употребление большего количества фруктов, овощей, продуктов растительного происхождения, таких как цельные зерна и бобы, а также умеренное употребление алкоголя и ограничение потребления технологически обработанного мяса, рафинированного сахара и трансжиров.

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