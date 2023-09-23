Ученые рассказали о странных побочных эффектах, которые встречаются у женщин после родов

Некоторые женщины в послеродовом периоде имеют некоторые особенности.

Ученые из Университета Квинсленда заявили, что женщины в послеродовом периоде чаще чем беременные женщины сообщают об "иллюзии парейдолии". Речь идет о видение лиц в повседневных предметах. Эта иллюзия нормальна, но некоторые люди испытывают ее чаще, чем другие.

Об этом пишет Newsweek.

Уточняется, что было проведено исследование при участии 400 женщин, которое и доказало вышеупомянутую особенность у женщин в послеродовом периоде - они лучше других видели лица в случайных предметах. Ученые полагают, что это говорит о связи между распознаванием лиц и изменением уровня гормонов во время беременности и после рождения.

Соавтор исследования, доктор Джессика Тоберт из Школы психологии Университета Квинсленда, призналась, что не ожидала такого результата исследования. Она считает, что это может быть связано с повышенным уровнем окситоцина - гормоном, который связан с родами, кормлением грудью и другим материнским поведением. Именно он может привести к повышенной восприимчивости к парейдолии.

"Это первое научное свидетельство того, что подверженность парейдолии может быть разной на разных этапах жизни. Это убедительный признак того, что необходимо лучше понять, каким образом гормоны, включая окситоцин, изменяют нашу способность распознавать лица и социальное функционирование", - отметили ученые.

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