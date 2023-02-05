Ученые рассказали, почему кошка выбирает себе одного хозяина в доме

Многие владельцы котов отмечают достаточно избирательную привязанность своего питомца. Это можно легко проверить каждому, просто внимательно понаблюдайте за животным. Часто коты выбирают одного хозяина — просят у него еду, приходят, чтобы их пожалели, если болеют, «плачут» у двери, если хозяин ушел. В то же время, к другим членам семьи совершенно другое отношение, более холодное. Исключение могут составить дети, с которыми животное чаще играет, воспринимая ребенка за своего «ровесника».
Но вот как именно устанавливается эта доверительная связь и все ли животные способны на это, информирует сайт greenpost.ua.
Ученые определили, что связь с хозяином формируется благодаря его участию. Это конкретный человек, его вид и запах больше не чужды. Также хозяин заботится о животном, уделяет ему внимание, «общается», и кот платить этому человеку лаской.
Определены определенные породы кошек, которые создают особую связь с одним членом семьи:
- сиамские коты;
- сибирские коты;
- норвежские лесные коты;
- русские голубые коты;
- бенгальские коты;
- бомбейские коты;
- гималайские персы.
Ученые определили, что эти породы — единоличники. Такие коты самые счастливые, когда они развили высокую степень взаимодействия и доверия с одним человеком, и не будут больше искать такого же уровня отношений с другим человеком.
Однако жизнь этих кошек не всегда легка. Они ревнивы, требовательны по количеству уделяемого им времени, остро реагируют на других животных в доме. Если хозяин уходит из дома, то такие кошки сильно грустят и нервничают, а при долгом отсутствии могут даже впасть в депрессию. В целом, ученые считают, что все члены семьи должна максимально взаимодействовать с животным, чтобы выработать хоть какое-то доверие. Это поможет животному справиться с тревогой, если владелец «№1» куда-то надолго исчезнет.
Ранее «Курсор» информировал, что ученые рассказали, как коты могут помочь в расследовании преступлений.