Ученые рассказали, почему кошка выбирает себе одного хозяина в доме

Коты живут у людей с давнего времени. Некоторые отдельные культуры считали котов божеством. И сейчас, собственно, они себя так и ведут, словно они — это центр Вселенной, вокруг которого движется вся планета.

Многие владельцы котов отмечают достаточно избирательную привязанность своего питомца. Это можно легко проверить каждому, просто внимательно понаблюдайте за животным. Часто коты выбирают одного хозяина — просят у него еду, приходят, чтобы их пожалели, если болеют, «плачут» у двери, если хозяин ушел. В то же время, к другим членам семьи совершенно другое отношение, более холодное. Исключение могут составить дети, с которыми животное чаще играет, воспринимая ребенка за своего «ровесника».

Но вот как именно устанавливается эта доверительная связь и все ли животные способны на это, информирует сайт greenpost.ua.

Ученые определили, что связь с хозяином формируется благодаря его участию. Это конкретный человек, его вид и запах больше не чужды. Также хозяин заботится о животном, уделяет ему внимание, «общается», и кот платить этому человеку лаской.

Определены определенные породы кошек, которые создают особую связь с одним членом семьи:

сиамские коты;

сибирские коты;

норвежские лесные коты;

русские голубые коты;

бенгальские коты;

бомбейские коты;

гималайские персы.

Ученые определили, что эти породы — единоличники. Такие коты самые счастливые, когда они развили высокую степень взаимодействия и доверия с одним человеком, и не будут больше искать такого же уровня отношений с другим человеком.

Однако жизнь этих кошек не всегда легка. Они ревнивы, требовательны по количеству уделяемого им времени, остро реагируют на других животных в доме. Если хозяин уходит из дома, то такие кошки сильно грустят и нервничают, а при долгом отсутствии могут даже впасть в депрессию. В целом, ученые считают, что все члены семьи должна максимально взаимодействовать с животным, чтобы выработать хоть какое-то доверие. Это поможет животному справиться с тревогой, если владелец «№1» куда-то надолго исчезнет.

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