Ученые разработали новый способ слежки за людьми

Специалисты выяснили, что геолокация любого телефона может быть считана через Bluetooth излучение, поэтому будут разрабатывать ПО, позволяющее избежать потери конфиденциальности.

GPS-координаты любого телефона можно отследить с помощью функции Bluetooth.

Специалисты из Калифорнийского университета, Сан-Диего, определили, что геолокация определяется по Bluetooth-излучению сигналов (BLE), даже если телефоны не сопряжены с этой функцией.

Причем неважно, включена ли функция Bluetooth в телефоне. Независимо от модели телефона и чипа BLE, любое устройство обладает уникальным сигналом, который можно отследить.

Теория была подтверждена экспериментальным путем. В рамках экспериментов проводились слежки за разными объектами.

В первом исследовании были точно определены местоположения 40% из 162 владельцев телефонов.

Потом условия эксперимента были расширены, и наблюдения велись на протяжении 48 часов за 647 объектами в общественном коридоре. Оказалось, что уникальные сигналы излучают 47% телефонов.

Это поставило вопрос о конфиденциальности личной пользовательской информации.

Интересно, что исследования выявили такой факт: уникальная особенность или волна BLE телефона зависит от температуры воздуха, а изменения температуры могут менять характеристики Bluetooth излучения.

Учёные уверяют, что в слежке по Bluetooth нет ничего сложного, и хоть и требуется определенная квалификации, но она вполне доступна даже без сложных приборов. Такая слежка может применяться даже преступниками с оборудованием до 200 долларов. Поэтому сейчас специалисты разрабатывают способы скрыть данные о местоположении телефона способом цифровой корректировки в программном обеспечении гаджета.

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