Ученые выяснили, как кофе может предотвратить болезни печени

Кофе защищает клетки печени от повреждений.

Исследователи заявили, что употребление кофе может предотвратить жировую болезнь печени, которая выражается избыточным отложением жира в гепатоцитах, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак.

Об этом сообщает издание Express.

Согласно одному из исследований, действие напитка обусловлено влиянием на ферменты печени, что способствует снижению накопления жира, а также избавлением от токсичных веществ, которые могут вызвать появление и развитие злокачественных тканей. Кофе также увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.

О полезных эффектах кофе также говорилось в исследованиях, где изучались различные группы населения, включая людей, которые чрезмерно употребляют алкоголь, страдают ожирением, курят или имеют хронический вирусный гепатит.

Выяснилось, что кофе обладает защитным действием против фиброза печени, когда функциональные ткани органа начинают заменяться соединительной тканью, что ведет к циррозу.

Кроме того, ранее мы писали, что регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом микробиома кишечника, что приводит к снижению риска появления ряда заболеваний.

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