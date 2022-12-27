Ученые выяснили неожиданные факты о Юпитере

Существуют закономерности повышения и понижения температуры в некоторых частях атмосферы Юпитера, причем некоторые области связаны с удаленными местами, которые до сих пор не поддаются объяснению.

Вскоре после того, как Галилей впервые направил свой телескоп на Юпитер, люди заметили чередующиеся полосы белого и красновато-коричневого цветов, идущие параллельно экватору. Даже Pioneer 10 и 11, исключительно примитивные космические аппараты по сравнению с тем, что должно было появиться, смогли сказать, что белые полосы были холоднее, чем темные.

Доктор Гленн Ортон из Лаборатории реактивного движения НАСА решил понять, почему, в том числе выяснить, как температура полос меняется со временем. С тех пор он изучает проблему. Теперь вместе с соавторами, которые не родились, когда началось исследование, Ортон сообщил о значительном прогрессе в области природной астрономии. Статья находится в открытом доступе на сайте Nature Astronomy.

Большая часть Юпитера состоит из газа, но у него есть слои, которые не сильно смешиваются, некоторые из которых называются тропосферой и стратосферой по имени атмосферы на Земле, а не собственно Юпитера. Хотя температура тропосферы варьируется в зависимости от диапазона, астрономы изначально не ожидали больших изменений между сезонами. Орбита Юпитера очень круглая, а ось наклонена всего на 3°С по сравнению с 23°С на Земле, что означает, что полушария получают почти одинаковое освещение в любое время.

Тем не менее, по мере того, как планету-гигант посещало все больше космических аппаратов и строились телескопы, которые могли измерять температуру в определенных местах на расстоянии сотен миллионов километров, Ортон и его коллеги собрали впечатляющий набор данных о температуре Юпитера по диапазонам и месяцам. Возникли циклы продолжительностью четыре, семь-девять и 10-14 лет соответственно. Последняя из них, возможно, вызвана движением Юпитера вокруг Солнца, хотя связь неясна, но первые две еще более загадочны.

Одна вещь, которая стала ясной, заключается в том, что повышение температуры в определенной полосе часто сопровождается падением на той же широте противоположной температуры — как если бы действительно были времена года, но без соответствующих изменений в соседних полосах.

«Это было самым удивительным из всего. Мы обнаружили связь между тем, как меняются температуры в очень отдаленных широтах. Это похоже на явление, которое мы наблюдаем на Земле, когда погодные и климатические условия в одном регионе могут оказывать заметное влияние на погоду в другом месте, при этом модели изменчивости, по-видимому, «телесвязаны» на огромных расстояниях через атмосферу», — сказал Ортон в своем заявлении .

Изучение атмосферы Венеры предупредило метеорологов о последствиях безудержного парникового эффекта. Точно так же сравнения с Марсом оказались полезными при изучении атмосферы нашей планеты. Теперь, возможно, настала очередь Юпитера.

Ранее Курсор писал, что Юпитер, возможно, вырос за счет поглощения молодых планет. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, масса которой в два раза превышает массу всех других планет вместе взятых, поскольку он всасывает большую часть оставшегося газообразного водорода, оставшегося после образования Солнца.

Наша редакция писала, что астрономы обнаружили новые факты об эволюции планет. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на эволюцию планетных систем.