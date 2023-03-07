Ученые выяснили возраст абсолютного счастья человека

Как выяснилось, наиболее счастливым человек считает себя дважды в жизни — приблизительно в 23 года и в 69 лет.

Ученые установили возраст человека, когда он чувствует себя максимально счастливым. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два — в 23 и 69 лет. Впрочем, это время может слегка варьироваться в зависимости от множества обстоятельств — начиная с характера и образа жизни человека до его социального статуса.

Об этом пишет MedikForum.

Первый период счастья человека — это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется вереницей приключений, объясняют эксперты.

Второй происходит обычно ближе к 70-ти, после выхода на пенсию, когда у людей появляется больше свободного. В этом возрасте позади остаются не только работа, но также и воспитание детей. Люди на этом этапе обычно переосмысливают жизнь, понимая, насколько недооценивали мелочи, и начинают радоваться простым вещам.

Отметим, что исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Все участники проходили два этапа анкетирования с разницей в пять лет, выявлявшие их уровень удовлетворенности жизнью.

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