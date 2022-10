Ученый показал необычных существ, живущих под антарктическим льдом

Мужчина является опытным мастером своего дела – в своей жизни он 32 раза погружался под воду при температуре -1,7°C. Его новая экспедиция в Антарктике планировалась несколько лет и в итоге стала самым глубоким и продолжительным за всю историю погружений в арктических водах.

Об этом сообщает The Guardian.

Портфолио, появившееся благодаря новому погружению, получило название «Под антарктическим льдом». В ходе его Балльеста встретил морского анемона (Edwardsiella andrillae) – уникальное существо, открытое наукой еще совсем недавно.

Фотограф запечатлел щупальца морского анемона, свисающие с нижней стороны льдины. За этот снимок он получил награду на конкурсе «Фотограф года дикой природы». Эту серию фото покажут публике в скором времени в Музее естественной истории в Лондоне (Великобритания). Edwardsiella andrillae процветает, внедряясь в лед. Ученым до сих пор неизвестно, как его мягкое тело проникает сквозь льдину, не оборачиваясь смертью для этого существа.

Photos from Under Antarctic Ice by deep-sea diver Laurent Ballesta. Experienced underwater photographer Laurent has just won the portfolio award at the Wildlife Photographer of the Year. The portfolio will be unveiled this week at the Natural History Museum in London. pic.twitter.com/xs2MRuBMm0

— SteveWilson