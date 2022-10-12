Ученый показал необычных существ, живущих под антарктическим льдом

Французский подводный фотограф и биолог Лоран Балльеста во время своей экспедиции в Антарктике сделал уникальные фотографии жизни, бурлящей под льдом.

Мужчина является опытным мастером своего дела – в своей жизни он 32 раза погружался под воду при температуре -1,7°C. Его новая экспедиция в Антарктике планировалась несколько лет и в итоге стала самым глубоким и продолжительным за всю историю погружений в арктических водах.

Об этом сообщает The Guardian.

Портфолио, появившееся благодаря новому погружению, получило название «Под антарктическим льдом». В ходе его Балльеста встретил морского анемона (Edwardsiella andrillae) – уникальное существо, открытое наукой еще совсем недавно.

Фотограф запечатлел щупальца морского анемона, свисающие с нижней стороны льдины. За этот снимок он получил награду на конкурсе «Фотограф года дикой природы». Эту серию фото покажут публике в скором времени в Музее естественной истории в Лондоне (Великобритания). Edwardsiella andrillae процветает, внедряясь в лед. Ученым до сих пор неизвестно, как его мягкое тело проникает сквозь льдину, не оборачиваясь смертью для этого существа.