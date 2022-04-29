Ученый рассказал, как люди могут путешествовать во времени

На сегодняшний день ученый вместе со своими студентами занимается разработкой теории путешествий во времени, которая была бы полностью совместима с предложенной ранее теорией относительности.

Барак Шошани, ученый из Института теоретической физики в Ватерлоо, Канада, убежден, что люди могут путешествовать во времени без каких-либо проблем. Однако возможно, что они смогут путешествовать только по параллельным временным линиям.

Об этом пишет SciPost Physics Lecture Notes.

Физик отмечает, что путешествие во времени может вызвать две проблемы. Первый заключается в том, что для того, чтобы машина времени заработала, необходимо использовать вещество с отрицательной энергией. Вторая проблема заключается в том, что с возникающим парадоксом нужно что-то делать.

Смысл этого парадокса заключается в том, что когда происходит то или иное событие, изменяющее прошлое, происходит изменение, которое, в свою очередь, может предотвратить наступление этого события.

Курсор писал ранее, что ученые обнаружили необычную планету, жизнь на которой зависит от погоды.