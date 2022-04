Ученые получили уникальные снимки с поверхности Марса

Марсоход НАСА передал на Землю новые изображения поверхности красной планеты.

Как сообщалось, снимки были сделаны во время 26-го полета марсохода. Он сфотографировал спуск шасси, необходимых для безопасной посадки на Марс.

На снимках также видны защитный обтекатель и огромный пыльный парашют марсохода.

We spy with our little eyes…rover landing gear!

During the #MarsHelicopter’s 26th flight, it took photos of the entry, descent, & landing gear @NASAPersevere needed to safely land on Mars. You can see the protective backshell & massive dusty parachute. https://t.co/1r5uoc5FyM pic.twitter.com/ePlEASIrr0

— NASA JPL (@NASAJPL) April 27, 2022