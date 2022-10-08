Управляют погодой: китайские ученые смогли вызвать дождь со снегом

Беспилотники пять часов подряд кружили над нагорьем и гоняли тучи, которые сталкивались и превращались в дождевые облака.

Исследователи китайского метеорологического управления и Корпорации авиационной промышленности Китая показали успехи в управлении осадками. Им удалось увеличить осадки в Цинхай-Тибетском нагорье.

Об этом сообщает UAportal.

Согласно сообщению, беспилотники Wing Loong 1H пять часов подряд кружили над нагорьем и гоняли тучи, которые сталкивались и превращались в дождевые облака. В результате на территории площадью до 15 тыс. кв. км пошел снег с дождем.

«Ученые знают, что люди способны дистанционно вызвать дождь в конкретных местах. Это нужно, например, для обеспечения хорошего урожая в засушливые сезоны», — говорится в статье.

Отмечается, что китайские инженеры уже давно экспериментируют с гаджетами погоды. Ранее эта группа ученых разработала лазер, с помощью которого можно управлять молниями.

«Недавно власти КНР объявили о радикальных планах по усилению влияния на погоду по всей территории страны. Общая площадь искусственных осадков будет покрывать 5,5 миллиона квадратных километров (две с половиной Дании), а площадь, которую покрывают установки для борьбы с градом – 580 тысяч квадратных километров, почти как территория Украины», — говорится в материале.

Издание также указывает, что Китаю давно нужны средства для поддержки сельского хозяйства и разгона облаков во время важных политических событий. Так, страна активно использовала йодид серебра для разгона облаков во время летней Олимпиады 2008 года и «Форума Шелкового Пути».

Как сообщал Курсор, во время климатического кризиса, который приводит к потеплению северной полярной ледяной шапки планеты, дождь в Арктике будет идти чаще, чем снег.

Также Курсор писал о том, что ученые создали микродеревья для вытягивания воды из воздуха.