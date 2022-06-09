В Австралии построят первое офисное здание с «солнечной кожей»

Здание стоимостью 40 миллионов австралийских долларов в Мельбурне будет полностью облицовано 1182 солнечными панелям, что поможет устранить примерно 70 тонн выбросов углекислого газа в год.

Строительство первого в истории офисного здания с «солнечной кожей» в Австралии должно начаться в следующем году, что считается важным моментом для возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает Independent.

Солнечные панели имеют ту же толщину, что и обычный стеклянный фасад, и используют «тонкопленочный фотоэлектрический модуль», чтобы собирать достаточно электроэнергии из солнечной энергии для питания восьмиэтажного здания.

Менеджер проекта Neoscape сказал, что здание «установит новый эталон в ESD (экологически устойчивом дизайне) для коммерческих офисных зданий, позволяя интегрировать солнечные фасады в здания по всей Виктории».

Изготовленная немецкой фирмой Avancis, солнечная кожа Skala доступна в различных длинах и цветах и ​​может использоваться в самых разных зданиях и строительных проектах.

«Благодаря запатентованной цветовой технологии спектр варьируется от сдержанного, шелковисто-гладкого матового оттенка до интенсивных, зависящих от света цветовых градиентов по всему фасаду», — говорится на веб-сайте компании.

Технология уже использовалась в общественных, коммерческих и жилых зданиях в Европе, но впервые это будет сделано в Австралии — одном из мировых лидеров в области солнечной энергетики.