В Австралии построят первое офисное здание с «солнечной кожей»

Строительство первого в истории офисного здания с «солнечной кожей» в Австралии должно начаться в следующем году, что считается важным моментом для возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает Independent.
Солнечные панели имеют ту же толщину, что и обычный стеклянный фасад, и используют «тонкопленочный фотоэлектрический модуль», чтобы собирать достаточно электроэнергии из солнечной энергии для питания восьмиэтажного здания.
Менеджер проекта Neoscape сказал, что здание «установит новый эталон в ESD (экологически устойчивом дизайне) для коммерческих офисных зданий, позволяя интегрировать солнечные фасады в здания по всей Виктории».
Изготовленная немецкой фирмой Avancis, солнечная кожа Skala доступна в различных длинах и цветах и может использоваться в самых разных зданиях и строительных проектах.
«Благодаря запатентованной цветовой технологии спектр варьируется от сдержанного, шелковисто-гладкого матового оттенка до интенсивных, зависящих от света цветовых градиентов по всему фасаду», — говорится на веб-сайте компании.
Технология уже использовалась в общественных, коммерческих и жилых зданиях в Европе, но впервые это будет сделано в Австралии — одном из мировых лидеров в области солнечной энергетики.
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