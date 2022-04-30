В Египте обнаружена древнеримская гончарная мастерская

Также были найдены амфоры — емкости с заостренным дном, предназначенные для плотного прилегания друг к другу для безопасной транспортировки по суше или морю.

Египетская археологическая экспедиция в конце апреля обнаружила древнеримскую гончарную мастерскую в местечке Тибет-Матрух, к западу от Александрии.

Команда обнаружила высеченные в скале печи, одна из которых очень хорошо сохранилась. Одна из печей, вероятно, использовалась для производства извести, которая может относиться к византийской эпохе(395 — 640 гг. н.э.).

Известь была важным связующим веществом в римском бетоне.

Печь для обжига извести была частично разрушена, чтобы освободить место для кладбища в средние века. Команда обнаружила около ста могил. Одна из могил принадлежала беременной женщине. Археологическая группа в Тибете-Матрух планирует найти больше информации о похороненных там людях.

Курсор ранее писал, что в Египте археологи обнаружили монеты с изображениями Македонского и Клеопатры.