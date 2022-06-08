В ЕС согласован единый стандарт зарядных устройств

Телефоны, планшеты и все электронные устройства в Евросоюзе с 2024 года будут рассчитаны под стандартное зарядное устройство и будет иметь разъем USB Type-C.

Мобильные телефоны, планшеты и любые другие гаджеты в Евросоюзе будут иметь единый стандарт зарядных устройств, начиная с 2024 года.

Такое решение приняли на заседании Европарламента, на котором присутствовало 27 стран, участниц ЕС.

«К концу 2024 года USB Type-C будет признан единым зарядным портом, который подходит абсолютно для всех телефонов, планшетов, камер, наушников, смарт-часов и других», — такое решение утвердили во вторник представители парламента и Совета ЕС.

Цель Евросоюза — снизить количество электронных отходов, облегчить жизнь владельцев устройств, повысить экологичность продукции.

По этим правилам, пользователям не нужна будет другая зарядка каждый раз, когда они приобретают еще одно электронное устройство. Ведь можно использовать то, что уже применяется на другом гаджете.

Мобильные телефоны в ЕС, электронные книги, планшеты, фотокамеры, наушники, гарнитуры должны быть оснащены портом USB Type-C, причем неважно от какого производителя.

Даже ноутбуки решено адаптировать к этим требованиям, но для них согласован переходный период до 40 месяцев после вступления в силу новых правил.

Эти изменения позволят повторно использовать устройства для зарядки, а также сократят расходы владельцев гаджетов на 250 млн евро в год, поскольку не потребуется приобретать новые зарядные устройства.

Утилизированные зарядные устройства занимают огромную нишу в отходах человечества, примерно 11 тысяч тонн в год.

Подстраиваясь под решение Евросоюза, Apple намерен запустить iPhone без разъема Lightning, вместо которого появится USB-C. Таким образом во второй раз за существование компании будет изменен порт зарядки.

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