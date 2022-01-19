В Италии изобрели новый способ хранения электроэнергии на основе углекислого газа

Специалисты итальянской компании Energy Dome изобрели уникальную технологию хранения электроэнергии. В качестве среды для хранения в данном случае используется углекислый газ.
Первый экспериментальный прототип уже находится на этапе подготовки на юге Италии, в Сардинии, и будет готов до конца первого квартала текущего года.
Сообщается, что CO2-батарея будет работать за счет замкнутого цикла и превращать газ в жидкость при температуре окружающей среды в периоды, когда в энергосети есть излишки выработанной электроэнергии. При этом выделенное в процессе сжатия тепло сохраняется в теплоаккумулирующей среде специального купола.
За счет накопленного тепла жидкость снова превращается в газ, который под давлением проходит через турбину, вращая лопасти и вырабатывая электроэнергию, после чего возвращается обратно в купол для повторного использования.
Таким образом можно практически без потер сохранить электроэнергию на короткий период от 4 до 24 часов.
Ожидается, что установка будет поддерживать 100% эффективность в течение минимум 25-летнего срока службы.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что солнечная энергия стала самой дешевой электроэнергией в истории.
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