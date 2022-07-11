В Китае начали строить первый частный космодром

В 2021 году около 90% космических запусков в Китае были осуществлены государственными предприятиями и военными. В США запуски в частном секторе не являются беспрецедентным явлением: ежегодно частные компании запускают более половины всех ракет в США. Китайские власти решили изменить эту ситуацию и потребовали, чтобы создание коммерческих космодромов стало приоритетом на ближайшие пять лет.

На днях в Китае заложили первый частный космодром. Комплекс будет построен недалеко от одного из четырёх государственных космодромов.

Проект финансируется местными властями и тремя государственными предприятиями, включая Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности и Китайскую корпорацию спутниковых сетей.

Ожидается, что космодром начнет функционировать в 2024 году. Кроме того, планируется строительство коммерческих космодромов в Нинбо (восточная провинция Чжэцзян) и Хайяне (провинция Шаньдун).