В Саудовской Аравии намерены построить необычный город будущего

Необычный город будущего в виде прямой линии, длиной более 170 километров и стоимость в триллион долларов, намерены построить в Саудовской Аравии.

Впервые объявленный в 2017 году проект анклава Neom к северу от Красного моря вызвал удивление своими летающими такси и роботами-горничными.

По словам саудовцев, искусственный интеллект будет играть центральную роль в комплексе высотой 500 метров и шириной 200 метров с контролируемым микроклиматом. Первым проектом в Neom станет Line, умный город, который будет полностью зависеть от возобновляемых источников энергии. Line будет состоять из трех уровней: наземного для пешеходов, подземного для инфраструктуры и еще одного подземного для транспорта. Высокоскоростная железная дорога позволит жителям добираться из одной части города в другую со скоростью 512 км/ч. Все необходимые для жизни объекты будут расположены в 5 минутах ходьбы.

Built with the most advanced engineering and design imaginable, THE LINE is a landmark city stretching 170 km. A revolution in urban living. A city that delivers new wonders for the world.#TheLINE #NEOM pic.twitter.com/urmRtJ5XNE — NEOM (@NEOM) July 25, 2022

Согласно заявлению принца Мохаммеда, первая фаза проекта обойдется примерно в 320 миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что Лайн — «самый пригодный для жизни город в мире». Принц отметил, что эта модель заменит неконтролируемое развитие городов, которое снижает уровень жизни.

Неома может создать до 380 тысяч рабочих мест. Согласно прогнозам, к 2030 году в королевстве будет проживать 50 миллионов человек, более половины из них — иностранцы.