В сети показали уникальное событие: солнечное затмение на Марсе

Марсоход Perseverance сделал 194 фотографии поверхности планеты, включая несколько снимков, сделанных во время солнечного затмения продолжительностью всего 40 секунд. На основе этих уникальных снимков НАСА даже создало специальный видеоролик.

Марсоход Perseverance, находящийся в настоящее время в кратере Эзеро на красной планете, передал на Землю потрясающие снимки затмения. Прибор доказал, что такое событие можно увидеть не только на Земле.

Об этом пишет Forbes.

Аппарат НАСА Mastcam-Z, который ищет признаки древней жизни на Марсе, использовал свою камеру для съемки Фобоса, крошечного спутника Марса. На этот раз Фобос попал в объектив камеры, когда он двигался на фоне Солнца.

Напомним, что у Марса есть два спутника — Фобос и Деймос. Первый находится ближе к красной планете и является самым большим из двух спутников. Фобос вращается вокруг Марса на среднем расстоянии 6 000 километров от поверхности планеты. Спутнику потребуется 7 часов 40 минут, чтобы совершить полный оборот вокруг красной планеты.

На этот раз марсоход Perseverance сделал 194 фотографии поверхности планеты, включая несколько снимков, сделанных во время солнечного затмения продолжительностью всего 40 секунд. На основе этих уникальных снимков НАСА даже создало специальный видеоролик, демонстрирующий движение Фобоса на фоне Солнца. Это самая качественная видеозапись, когда-либо сделанная для такого события.