В США турист спрятался в колесе самолета, чтобы успеть на бесплатный рейс в Майами

В отсеке находились важные компоненты рулевого управления и гидравлики, которые, по словам полиции, могли подвергнуть жизни 166 пассажиров серьезно...

В США 26-летний Джеффри Гутирес обвинен в незаконном проникновении в салон воздушного судна авиакомпании American Airlines. Обвиняемый перепрыгнул ограждение в аэропорту Хьюстона и, оказавшись на взлетной полосе, скрылся в самолете, следовавшем в Майами.

Об этом сообщает New York Post.

"Безбилетника" во время предполетной проверки обнаружил сотрудник аэропорта. В отсеке находились важные компоненты рулевого управления и гидравлики, которые, по словам полиции, могли подвергнуть жизни 166 пассажиров серьезной опасности.

Мужчину арестовали за "повторное незаконное проникновение" и назначили ему залог в один миллион долларов.

Официальные лица заявили, что "трюк", пытавшийся провернуть Гутирес, ранее уже доказал свою эффективность, после того, как он скрылся в шасси рейса American Airlines из Гватемалы в Майами в ноябре 2021 года. Полиция отметила, что обвиняемый тогда въехал в США нелегально, хотя неясно, как он потом попал в Хьюстон.

Согласно судебным документам, Гутирес бездомный и проходил обследование по психическому заболеванию.

Как сообщал Курсор, самолет совершил экстренную посадку из-за смертельно опасного животного на борту.

Также мы писали о том, в апреле что самолет, следовавший из Тель-Авива в Токио, совершил аварийную посадку в Израиле.