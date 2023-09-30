Врач назвала продукты, о которых лучше забыть после 60 лет

Врачи говорят, что для каждого периода жизни нужно соблюдать конкретный способ питания. Людям после 60 лет следует забыть о некоторых продуктах, чтобы не навредить здоровью и в то же время чаще употреблять ряд полезных для их возраста блюд.

Известный в США врач-диетолог Бланка Гарсия назвала еду, которую нужно включить в рацион, если вам больше 60 лет.

Эксперт советует пить больше воды, ведь согласно исследованиям это способствует потере лишнего веса, снижению риска ожирения и диабета второго типа. Кроме того, вода помогает организму быстрее выводить токсины.

Для поддержания иммунитета и здоровья внутренних органов стоит ежедневно употреблять зелень и овощи, а также ягоды. Кроме того. в рационе полезны и фрукты, но и их нужно употреблять с осторожностью, чтобы избежать прибавки в весе и скачков сахара в крови.

Важно сократить потребление или полностью исключить из рациона продукты с высокой степенью обработки - полуфабрикаты, чипсы, выпечку и мороженое. В таких продуктах отсутствуют питательные вещества, способствующие восстановлению клеток и тканей. Но в них большое количество рафинированных углеводов, красителей и сахара. Это приводит к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме.

При этом совсем отказываться от углеводов не стоит, можно просто выбирать полезные альтернативы - макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и коричневый рис. Такие продукты обеспечат организм клетчаткой, которая продолжает чувство сытости. К тому же для организма полезен растительный белок, который можно получить из чечевицы, фасоли, киноа и грибов.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.