Врач назвала пять опасных вещей в доме, которые надо регулярно менять

Старые вещи могут буквально разрушить наше здоровье.

В нашем доме находятся сотни различных вещей, которые мы используем ежедневно, но мало кто задумывался над тем, что некоторые предметы со временем могут представлять угрозу нашему здоровью, если их вовремя не заменить.

Об этом рассказала врач Кара Вада, передает издание Health.

По словам специалиста, одними из таких вещей являются подушки, в том числе декоративные. Дело в том, что они собирают бактерии, а также омертвевшие клетки кожи, а еще со временем в них могут начать размножаться пылевые клещи, которые являются виновниками аллергии. Чтобы этого избежать, желательно 1-2 раза в месяц дезинфицировать подушки.

Второй предмет – мочалки для душа. Это средство гигиены является отличной средой для размножения бактерий, поэтому менять его желательно каждый месяц или же после каждой водной процедуры тщательно просушивать.

Также следите за состоянием своей сковороды с антипригарным покрытием. Если оно потрескалось, не жалейте денег, чтобы купить новую посуду. Дело в том, что покрытие содержит химикаты, которые могут проникнуть в пищу, а затем в ваш организм, если на нем образовались трещины и царапины.

Следующий предмет – разделочные доски. На них также может образоваться плесень, которая вместе с бактериями успешно перемещается на продукты и как результат вы получаете проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если хорошо ухаживать за разделочной доской, то она прослужит не менее года.

Ну и не забывайте менять кухонные губки, потому что ни служат идеальной средой для размножения микробов. По словам доктора, заменять их нужно каждые две недели, но можно раньше, если вы заметили следы грибка или плесени.

«Курсор» писал ранее, какие предметы категорически нельзя ставить на холодильник.