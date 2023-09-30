Врач ответил, действительно ли проглоченная жвачка остается в желудке семь лет

Бывали случаи, когда жвачка застревала в кишечнике младенцев и детей, если они много проглотили.

Проглатывать жевательные резинки крайне не рекомендуется, потому что это вредит здоровью. Но действительно ли она остается в желудке на несколько лет? На этот вопрос ответил оксфордский профессор клинической гастроэнтерологии Саймон Трэвис.

Об этом сообщает CNN.

По словам специалиста, он не знает, откуда взялся этот миф, это все "бабушкины сказки". Возможно, он появился потому, что кто-то хотел отучить своих детей жевать жвачку.

Трэвис рассказал, что проглатывание жевательной резинки вредно для организма только в том случае, если делать это в "чрезмерном количестве". Им считается три и более кусочка в день.

"Если вы проглотите жевательную резинку, она пройдет через желудок, кишечник и выйдет в неизмененном виде. Бывают случаи, когда жвачка застревает в кишечнике младенцев и детей, если они много проглотили, тогда это вызывает непроходимость. Но за более чем 30 лет практики я ни разу не видел ни одного подобного случая", — добавил он.

"Курсор" писал ранее, что недавно разработанная экспериментальная жевательная резинка может стать неожиданным инструментом в борьбе с распространением коронавируса.