Врачи назвали продукт, который усиливает выпадение волос

Специалисты советуют исключить его из рациона.

Врачи Йорама Харта и Ганима Абдулла объясняют, как выпечка и другие сладости могут негативно сказываться на состоянии волос. По словам Харта, избыточное потребление сахара и рафинированных углеводов может нарушить процесс роста волос и привести к их выпадению и утончению.

Об этом пишет She Finds.

Одна из причин заключается в том, что сладости и рафинированные углеводы могут усиливать воспалительные процессы в организме. Это в свою очередь может привести к повреждению волосяных фолликулов и их ослаблению.

Отмечается также, что избыточное потребление сладостей приводит к повышению уровня инсулина в организме. Это может негативно сказаться на кровеносных сосудах, снижая поступление кислорода и питательных веществ в волосяные фолликулы.

Врачи рекомендуют избегать продуктов, содержащих консерванты, искусственные ароматизаторы и пищевые красители. Эти вещества могут увеличить количество свободных радикалов на коже головы, что способствует еще большему повреждению волосяных фолликулов.

Чтобы поддерживать здоровье и красоту волос, рекомендуется сбалансированное питание, богатое белками и питательными веществами. Минимизируйте потребление сладостей, особенно тех, которые содержат добавленные консерванты и искусственные составляющие.

Еще доктор назвала популярные инструменты для ухода за волосами, которые вызывают их выпадение.