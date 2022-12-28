Врачи рассказали, о чем предупреждает хруст в коленном составе

Если суставы начали хрустеть после перенесенной инфекции или вируса, то важно сразу обратиться к докторам.

При сгибании и разгибании коленного сустава иногда слышен звук, похожий на легкие щелчки. Такое явление беспокоит достаточно большое количество людей, поэтому врачи пояснили как к этому относиться и есть ли основания беспокоиться.

Об этом пишет ua-novosti.

Врач-ортопед Елена Штилева рассказала, что в идеале движения суставов должны быть бесшумными. Так это происходит, например, у детей. Но с возрастом у многих людей разные причины могут привести к неправильной работе коленного, локтевого и других суставов.

Причины «хруста» могут быть связаны с чрезмерными физическими нагрузками. Это объясняется тем, что суставы изнашиваются, в прямом смысле начинают крошиться от сильных нагрузок.

Также одной из причин может быть развитие ревматических заболеваний: артрит (воспалительное заболевание суставов) или артроз (воспаление хрящевой ткани).

В итоге человек начинает испытывать болевые ощущения и даже наблюдать видимую отечность. Этот симптом дополнительно усиливается при обезвоживании организма, или неправильного питания, не обеспечивающего необходимый запас витаминов и минералов. Поэтому важно контролировать свой водный баланс и рацион овощами и фруктами.

Есть еще одна причина щелчков в суставах — это осложнения после перенесенного простудного заболевания. В этом случае следует сразу к врачу.