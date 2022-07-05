Windows 11 привлекает все больше пользователей

Игроки, которые прошли опрос платформы Steam, показали, что интерес пользователей к последней версии Windows 11 целенаправленно увеличивается.

Платформа компьютерных игр и программ Steam опубликовала информацию об аппаратном и программном обеспечении своих клиентов по состоянию на июнь 2022 года.

Steam сообщила, что об использовании операционной системы Windows 11 впервые сообщили более 20% пользователей.

При этом лидером, естественно, остается Windows 10 с показателем использования активными игроками на уровне 71,26%, хотя ее потери составили 2,63%.

Октябрьское обновление Windows 11 устранило некоторые явные первоначальные проблемы операционной системы. Сейчас уже анонсирован новый выпуск релиза, который намечен уже этой осенью. Компания объявила о запуске Windows 11 22H2.

По предварительной информации, разработчики Windows добьются в новой версии большей производительности в играх и приложениях. По сообщениям компании владельцы компьютеров с процессорами Intel Alder Lake оценят новые параметры работы и игры.

Интерес игроков платформы Steam к этой версии Windows 11 повышается. Это подтверждают периодические опросы приложения. Хотя открытым остается вопрос: это пользователи приобрели новые устройства или запустили обновление Windows 10.

Меньшинство игроков традиционно остаются привержены оперативным системам macOS (2,45%) и Linux (1,18%).

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