Японцы придумали новый метод предоставления информации о продуктах

Технология может предоставить производителям альтернативу более дорогостоящим подходам, таким как бумажные этикетки, регулярно наклеиваемые на фрукты, или RFID-метки, которые наносятся на упаковке.

Ученые разработали новый метод предоставления информации о продуктах, напечатанных на 3D-принтере, путем печати QR-кода в самой еде.

Это не влияет на вкус или внешний вид еды, а также не требует использования каких-либо этикеток, пишет PortalTele.

Технология известна как interiqr (как interior QR) и разрабатывается командой в японском Университете Осаки. Для подтверждения концепции исследователи недавно напечатали на 3D-принтере печенье, которое было гладким и нормальным по внешнему виду, но содержало рисунок воздушных пустот внутри.

«Хотя эти узоры нельзя увидеть при нормальном освещении, они будут показываться как силуэты окон, когда на печенье смотрят спереди, а освещают сзади. Тогда обычный смартфон может считывать коды, открывая хранящиеся в нем данные», — говорится в материале.

При этом отмечается, что в своем нынешнем виде технология будет ограничена использованием в относительно тонких, полупрозрачных пищевых продуктах, напечатанных на 3D. Вместе с тем ученые надеются, что в конечном итоге это может предоставить производителям, розничным торговцам и потребителям альтернативу более расточительным и дорогостоящим подходам, таким как бумажные этикетки, регулярно наклеиваемые на фрукты, или RFID-метки, которые наносятся на упаковке.

Кроме того, если бы такую ​​информацию, как ингредиенты и питательное содержимое, можно было передать самим пищевым продуктом, для отображения тех же данных потребовалось бы меньше упаковки.

«Наш метод 3D-печати является отличным примером цифровой трансформации пищевых продуктов, которая, как мы надеемся, улучшит отслеживание и безопасность пищи. Эта технология также может быть использована для оказания новых впечатлений от еды с помощью дополненной реальности, которая является увлекательной новой сферой пищевой промышленности», — сказал старший автор исследования Косуке Сато.

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