Загадка древних римлян: почему исчезнувшие дороги обеспечивают богатство

Древние римляне прокладывали свои дороги, исходя из военных целей. Они были необходимы для военной логистики, но обеспечивали развитие придорожных регионов в будущем.

Достижения и загадки Римской империи продолжают удивлять современных исследователей.

Оказалось, что даже исчезнувшие маршруты, давным-давно проложенные римскими воинами, приносят богатство и в наше время, сообщает Science Alert.

Древние римские дороги ценны не только с археологической точки зрения, но и связаны с финансовым благосостоянием близлежащих к ним районов. Исследователи уверены, что если сейчас вы живете вдоль одного из таких маршрутов, то это богатая местность.

В основном древние римляне прокладывали направления дорог, исходя из военных целей. Они были необходимы для военной логистики и обеспечивали передвижение целых армий. Однако потом они стали соединять большие города. С тех пор многое исчезло.

Экономист Ола Оллсон из Университета Гетеборга в Швеции, которая заинтересовалась феноменом римских дорог, рассказала, в чем их уникальность. Несмотря на то, что римские дороги практически полностью исчезли, они стимулировали развитие городов и экономики в этих районах. Известно, что во ІІ веке нашей эры римляне уже проложили 80 тысяч километров дорог.

Для исследования были проанализированы спутниковые снимки, которые помогли совместить современные экономические зоны с исчезнувшими римскими дорогами.

Оллсон отметила, что дороги действительно способствовали распространению богатства и торговли, хотя падение Римской империи вполне могло изменить экономические структуры, созданные римскими завоевателями.

Выводы этого исследования уже заинтересовали политиков и экономистов. Сейчас в Швеции планируют древние карты для построения объектов будущей инфраструктуры.